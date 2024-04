W Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej powstanie kolejny duży kompleks biurowo - usługowy

Kolejny duży kompleks biurowo - usługowy

Lem-Bud musi liczyć się z ograniczeniami. Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę budynkami usługowymi o dachu płaskim, o wysokości do 15 metrów i o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 procent powierzchni działki i z obowiązkiem zachowania co najmniej 10 procent terenu jako powierzchni biologicznie czynnej. Inwestor nie będzie mógł lokować przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W przetargu organizowanym Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMT cena wywoławcza wynosiła 5 milionów złotych. Ostateczną sumę podczas licytacji zaproponowała doświadczona firma deweloperska, działająca aktywnie w Toruniu i Bydgoszczy. Lem-Bud ma na swoim koncie ponad 1500 mieszkań oddanych do użytku. Inwestor zapowiada przy ul. Grudziądzkiej 194 budowę budynku usługowo-biurowego. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2025 roku.

Inwestycji jest dużo więcej

Platinum Business Center to inwestycja firmy Pikseo. Kompleks dwóch budynków, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 4500 metrów kwadratowych, będzie mieścił się przy ul. Pod Dębową Górą 9, w pobliżu centrum miasta. Jeden z budynków ma już pozwolenie na użytkowanie i kończy się proces jego komercjalizacji. W kompleksie znajdzie się miejsce dla siedziby Pikseo (firmy z branży IT) oraz powierzchnie na wynajem.

Na lewobrzeżu, w centrum i wschodniej części Torunia

Przy Szubińskiej 13 dostępne będą dwie kondygnacje. Biurowiec o powierzchni 1500 m jest już w 80 procentach skomercjalizowany.

Business Park Toruń powstaje u zbiegu Trasy im. Prezydenta W. Raczkiewicza i ulicy Legionów. Będzie to trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni ponad 5700 metrów kwadratowych. Głównym najemcą nowoczesnego obiektu będzie lider branży odnawialnych źródeł energii – toruńska Grupa ONDE.

Z kolei na początku roku Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu poinformowało o tym, że niebawem powstaną dwa inne biurowce w rejonie ulicy Olsztyńskiej. Grupa Folga zainwestuje w zespół o nazwie Lipowa Office Park. Budowa pierwszego z biurowców ma rozpocząć się w tym kwartale 2024 roku. Będzie to budynek o łącznej powierzchni użytkowej 6895 metrów kwadratowych. Inwestor z całej powierzchni planuje oddać pod wynajem ok. 3700 metrów. Drugi z budynków w ramach całego przedsięwzięcia - o powierzchni ok 5200 metrów kwadratowych - planowany jest do realizacji w 2026 roku.