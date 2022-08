Duże ilości narkotyków zabezpieczono we Włocławku i Warlubiu

Marihuana w Warlubiu

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przeprowadzili działania w związku z podejrzeniem uprawy i posiadania środków odurzających przez 26-letniego mieszkańca gminy Warlubie. W poniedziałek 1 sierpnia 2022 roku, ok. godz. 10 kryminalni przystąpili do realizacji i pojechali pod wytypowany adres. Będąc na miejscu, podczas przeszukania posesji, zabezpieczyli 440 gramów suszu roślinnego. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone przez mundurowych środki to marihuana, dodatkowo na posesji 26-latka zabezpieczyli 5 krzewów konopi. Mieszkaniec gminy Warlubie usłyszał zarzuty uprawy i posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Wobec podejrzanego o przestępstwo narkotykowe prokurator zastosował policyjny dozór.

Dwóch włocławian zatrzymanych

Do zatrzymania dwóch włocławian z narkotykami doszło również w poniedziałek 1 sierpnia, kiedy policyjni wywiadowcy tuż po godzinie 23 postanowili skontrolować poruszający się pojazd marki Hyundai na ulicy Wiejskiej we Włocławku. Powodem było nagłe przyśpieszenie na widok mundurowych. Jak się okazało, podejrzenia były słuszne i w trakcie kontroli funkcjonariusze ujawnili woreczki z suszem roślinnym oraz białym proszkiem. Przeprowadzone badanie zabezpieczonych substancji w komendzie wykazało, że policjanci ujawnili marihuanę i amfetaminę. Dodatkowo mundurowi sprawdzili stan trzeźwość 37-letniego kierowcy, które wykazało, że był on trzeźwy. Natomiast szybki test na inne substancje wykazał, że mógł on kierować pojazdem pod wpływem marihuany. Od kierowcy pobrano krew. Obaj mieszkańcy Włocławka trafili do policyjnego aresztu. Na drugi dzień starszy z nich usłyszał zarzut posiadania 8 gramów marihuany i 0,25 grama amfetaminy, za który może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast od wyników badania krwi zależeć będą dalsze konsekwencje związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem środka odurzającego. W sprawie młodszego czynności wykazały, że to nie koniec jego kłopotów. Przeprowadzone przeszukanie miejsca zamieszkania 26-latka ujawniło kolejne środki odurzające w postaci ponad 51 gramów amfetaminy i 128 gramów marihuany. 3 sierpnia drugi z zatrzymanych trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek śledczych, jeszcze tego samego dnia, został on doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się i najbliższe 3 miesiące 26-latek spędzi za kratkami.