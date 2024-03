Toruń. Magazyn narkotyków na Sobieskiego. Czy Mateusz W. działał sam? "Sprawa rozwojowa" - przekazuje prokuratura

-To sprawa rozwojowa. Będziemy wnioskowali o przedłużenie aresztu dla Mateusza W. - zapowiada prokurator. W mieszkaniu tego mężczyzny przy ul. Sobieskiego w Toruniu kryminalni odkryli spore ilości amfetaminy. I nie tylko...

Tu link do video policji:

https://torun.policja.gov.pl/kb3/informacje/wiadomosci/144380,Areszt-za-posiadanie-i-handel-narkotykami.html Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód nadzoruje sprawę 38-letniego Mateusza W. z ulicy Sobieskiego w Toruniu. Dotyczy ona posiadania znacznej ilości narkotyków oraz potencjalnego wprowadzania ich do obrotu. Śledczy sprawę określają jako rozwojową; nie wykluczają kolejnych zatrzymań powiązanych osób. Nie jest tajemnicą, że nikt w narkobiznesie nie działa samodzielnie. -Będziemy też wnioskowali o przedłużenie Mateuszowi W. tymczasowego aresztu. Przypomnę jednak, że to od decyzji sądu będzie ostatecznie zależało, czy areszt będzie przedłużony - mówi "Nowościom" prokurator rejonowy Przemysław Oskroba.

Kryminalni wpadli do mieszkania przy ul. Sobieskiego. Co tu znaleźli?

Mateusz W. za kratami przebywa od 19 stycznia br. Dwa dni wcześniej kryminalni z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo zrobili "nalot" na zajmowane przez niego mieszkanie przy ul. Sobieskiego. Nie była to wizyta w ciemno. - Zgodnie z ich ustaleniami 38-latek miał tam przechowywać narkotyki - nie krył sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Przeszukanie mieszkania przyniosło spodziewane efekty. W lokalu kryminalni znaleźli cztery worki foliowe i pojemnik z zawartością białego proszku oraz roślinnego suszu. -Wstępne badania testerem wykazały, że to ponad 250 gramów amfetaminy i przeszło 15 gramów marihuany. Zabezpieczone środki trafiły do laboratorium kryminalistycznego, a ich właściciel najpierw do policyjnej celi - przekazał policjant. Po dwóch dniach mundurowi doprowadzili podejrzanego do prokuratury. - Torunianin usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości zakazanych substancji - poinformowała w komunikacie toruńska policja. Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy przychylił się do wniosku policjantów i wystąpił do sądu o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny. Tego samego dnia, sąd na podstawie zgromadzonych przez śledczych dowodów zdecydował, że trzy najbliższe miesiące 38-latek spędzi za kratkami.

Kim jest aresztowany Mateusz W.? Jaka kara mu teraz grozi?

Jak piszemy na wstępie, trudno uwierzyć, by mieszkaniec ul. Sobieskiego działał sam. Wygląda też na to, że narkotyki stały się dla niego jakimś sposobem na życie i zarobkowanie.

-38-letni Mateusz W. to mężczyzna bez zawodu. Był już wcześniej karany - mówi prokurator rejonowy Przemysław Oskroba. Jeśli w przyszłości zostanie skazany przez sąd za zarzucane mu teraz przestępstwo, kary nie uniknie. -Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności - przekazał sierż. sztab. Sebastian Pypczyński.

Narkotyki wciąż wielkim problemem. Jak z nimi walczą służby?

Taki aresztowany jak Mateusz W. to w żargonie śledczych "płotka". Bywa jednak, że od takich spraw - po nitce do kłębka - kryminalni i prokuratura docierają do całych zorganizowanych grup przestępczych. Narkotyki i handel nimi są nadal wielkim problemem - tak w naszym regionie, jak i w skali kraju. W 2023 roku policjanci CBŚP zebrali materiał dowodowy, który umożliwił przedstawienie zarzutów blisko 3,8 tys. osobom (2022 r. – prawie 3,9 tys.). Blisko trzy czwarte podejrzanych tj. prawie 2,5 tys. (2022 r. – blisko 2,3 tys.) usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością miała również wymiar w likwidacji zaplecza finansowego grup przestępczych. W ubiegłym roku zabezpieczono majątek należący do podejrzanych wart ponad 864 mln zł (2022 - ponad 760 mln zł). -2023 rok okazał się rekordowym pod względem eliminowania narkotyków z rynku. Dzięki policjantom CBŚP na czarny rynek nie trafiło łącznie ponad 14,2 ton narkotyków (2022 – ponad 11,1 ton), w tym około 2,7 ton przejęto poza granicami Polski, podobnie jak w 2022 roku - podało na początku br. Centralne Biuro Śledcze Policji, podsumowując cały rok miniony. Ponadto funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 56 laboratoriów narkotyków syntetycznych (2022 – 42). Warto podkreślić, że w trakcie prowadzonych działań zabezpieczono również prekursory narkotykowe i chemikalia, służące do produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych, co uniemożliwiło wytworzenie ogromnych ilości narkotyków. Powyższe wyniki to również efekt współpracy CBŚP ze służbami działającymi w Polsce, jak i poza jej granicami.

