Dwa albumy zdjęć Andrzeja Kamińskiego od redakcji "Nowości" na aukcjach WOŚP

Różnica między dziennikarzem i fotoreporterem polega między innymi na tym, że dziennikarz ma jakąś swoją działkę - węższą lub szerszą i nią się zajmuje. Fotoreporter natomiast robi zdjęcia do wszystkich tematów. Bywa zatem wszędzie, prawie wszyscy go w mieście go dobrze znają. Z czasem taki fotoreporter sam staje się ważnym elementem portretowanego przez siebie miasta.

O tym, że Andrzej Kamiński jest taką legendą, dobrze wiemy. I dzisiaj, krążąc po Toruniu, często słyszymy pytania: "Jak się miewa pan Kamiński?" "A co co tam słychać u "Nowinka"?

Album zdjęć Andrzeja Kamińskiego na aukcji prowadzonej przez sztab WOŚP na Skarpie

Najbardziej pod tym względem poruszające było chyba jednak spotkanie autorskie tuż po premierze albumu "Toruń w obiektywie fotoreportera. 1960 - 2000". Jak wiadomo, album wydało Muzeum Okręgowe w Toruniu, zresztą okazał się on jednym z największych bestselerów w dziejach tej instytucji. Wieczór autorski odbywał się zatem w Sali Mieszczańskiej. Ludzi było sporo, a wspomnień jeszcze więcej. Ktoś wspominał uwieczniony przez pana Andrzeja, ale już dziś nieistniejący rodzinny fyrtel, ktoś inny odszukał w albumie zdjęcie swoich krewnych itd. Pojawił się też człowiek z własnym zdjęciem, które pan Andrzej zrobił mu bodajże w latach 70. Do ratusza przyszedł powspominać i poprosić o autograf.