Dwie śmiertelne ofiary wypadków na torach kolejowych pod Toruniem i we Włocławku

Czarna seria wypadków na torach w kujawsko-pomorskiem. Pod kołami pociągów zginęły dwie osoby. Do pierwszego wypadku doszło w sobotę przed godziną 23. W Bielczynach pociąg zmierzający do Grudziądza potrącił 29-letniego mieszkańca gminy Chełmża.

- Mężczyzna zginął na miejscu - informuje aspirant Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Okoliczności tego zdarzenia policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.

Ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany. W nocy na lokalnej linii nie spowodowało to paraliżu. Niestety jednak w niedzielę przed południem doszło do kolejnej tragedii. We Włocławku zginął pieszy potrącony przez pociąg zmierzający do Bydgoszczy.