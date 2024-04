Toruń. Małżeństwo z Osiedla Sztuk Pięknych straciło w pożarze mieszkania cały dorobek

Wiadomo jedynie, że pożar wybuchł po godzinie 11 i rozpoczął się na balkonie. Ogień szybko wdarł się do mieszkania i zniszczył je niemal całkowicie.

- Wyszłam z córką do stomatologa na godzinę, kiedy to się stało - mówi Joanna Jeleniewska, właścicielka mieszkania. - Przyjechało kilka zastępów Straży Pożarnej, ale dojazd do naszego balkonu jest utrudniony i ogień zdążył zniszczyć praktycznie całe mieszkanie. Spłonęły nie tylko meble, urządzenia AGD, ale nawet okna i drzwi. Straty są ogromne, praktycznie cofnęliśmy się do stanu deweloperskiego, a nawet jeszcze gorzej, bo wszystko trzeba będzie przecież jeszcze wyczyścić. Nie jesteśmy w stanie dokładnie podać strat, bo nawet nie mamy wejścia do mieszkania. Czekamy, aż te straty oszacuje ubezpieczyciel. Niestety, podczas pożaru udusił się nasz pies. Przeżywamy to bardzo. Na razie przenieśliśmy się do rodziny poza Toruń i codziennie musimy dojeżdżać do miasta.