Dwoje torunian pojedzie do Monachium. Zawodnicy MKL-u w kadrze na mistrzostwa Europy

Toruński sprinter poznał już smak startu na wielkiej seniorskiej imprezie, gdyż zimą brał udział w mistrzostwach świata w hali , a teraz czeka go występ na otwartym stadionie. Zawodnik MKL-u ma przed sobą indywidualny start na dystansie 100 metrów oraz, wraz z kolegami, w sztafecie 4x100 metrów.

Do Monachium jedzie także Anna Matuszewicz. 19-letnia zawodniczka specjalizująca się w skoku w dal po raz pierwszy weźmie udział w międzynarodowych zawodach mistrzowskiej rangi wśród seniorek.

Ostatnio torunianka wystartowała w mistrzostwach świata juniorów do lat 20, które odbyły się w kolumbijskim Cali. W eliminacjach nasza reprezentantka uzyskała 6,22 m, co dało jej szósty wynik i przepustkę do rywalizacji o medale.

Decydująca faza zawodów toczyła się w niełatwych warunkach - w trakcie konkursu nie zabrakło silnych opadów deszczu. Po dwóch kolejkach Matuszewicz prowadziła z wynikiem 6,25 m, ale w dalszej części rywalizacji poziom okazał się na tyle wysoki, że torunianka ukończyła zawody na piątym miejscu, skacząc w najlepszej próbie 6,31 m. Jej rekord życiowy to 6,51 m, uzyskane miesiąc temu w Mariborze, a w Cali medale dały wyniki 6,66, 6,59 i 6,52. Aby stanąć na podium Matuszewicz musiałaby więc ponownie pobić „życiówkę”, co tym razem jej się nie udało. Piąta lokata i tak jest jednak jej najlepszym startem na MŚ w karierze.

Mistrzostwa Europy w Monachium rozpoczną się w poniedziałek, 15 sierpnia, i potrwają tydzień. W składzie naszej reprezentacji znalazło się 81 lekkoatletów.