Dzięki zgłoszeniom mieszkańców powstała Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie toruńskim

W ubiegłym roku mieszkańcy powiatu toruńskiego wskazali blisko 2304 takich punktów, które uważają za zagrożone. Wszystkie zgłoszenia były na bieżąco sprawdzane i weryfikowane.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to system, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłaszać, które miejsca według nich są zagrożone. Narzędzie to, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. KMZB jest policyjnym narzędziem do eliminowania negatywnych zachowań i problemów uciążliwych społecznie. Zaznaczenie na mapie danego zagrożenia wywołuje odpowiednią reakcję policji. Skutkuje to kontrolami patroli określonego miejsca.