Nowa linii MZK do Obrowa. Kto jest z niej najbardziej zadowolony?

Obie linie kursują będą w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Jak po pierwszych dniach można ocenić funkcjonowanie obu nowych linii?

- Jesteśmy zadowoleni z obciążenia obu linii - twierdzi Andrzej Wieczyński, wójt gminy Obrowo. - Szczególnie młodzież dojeżdżająca do szkoły nie narzeka, to ona stanowi większość pasażerów. Oczywiście nie wykluczamy, że wprowadzimy niewielkie korekty do rozkładów jazdy. To normalna praktyka, że otwiera się nowe linie i czeka na opinie korzystających z nich osób. Najlepiej, jak wszystko poznamy w praktyce. Po konsultacjach społecznych podejmiemy decyzję, czy potrzebne są zmiany i w jakim zakresie.