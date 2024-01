Dzień Babci i Dziadka w Toruniu. Na jakie wydarzenia warto wybrać się z dziadkami?

Dlaczego obchodzimy Dzień Babci i Dziadka?

Wypadające 21 i 22 stycznia święta już na dobre zakorzeniły się w naszej kulturze. Obchodzone zawsze pod koniec stycznia są okazją do okazania wdzięczności za opiekę, miłość i to, że bez nich nie byłoby nas. W placówkach oświatowych odbywają się specjalne uroczystości, w których biorą udział wnuki – rozdają laurki, ściskają najbliższych i niosą im radość. Starsi wnukowie najczęściej przygotowują różne upominki i spędzają czas ze swoimi dziadkami.

Skąd wzięły się Dni Babci i Dziadka w Polsce?

Pierwszy pomysł utworzenia Dnia Babci zrodził się na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” już w 1964 roku. Rok później, za sprawą „Tygodnika Poznańskiego” zaczęto lokalnie świętować Dzień Babci. 21 stycznia 1965 roku w sztuce „Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casony występowała jako Mieczysława Ćwiklińska, która niedługo przed występem obchodziła 85 urodziny, a w dodatku w sztuce grała rolę Babci. Dziennikarz „Expressu Poznańskiego”, Ryszard Danecki, wręczając Ćwiklińskiej tort i kwiaty powiedział, że to z okazji Dnia Babci, który obchodzony jest w Poznaniu właśnie 21 stycznia. O Dniu Babci zrobiło się głośno niemal od razu, a warszawski „Express Wieczorny” napisał o tym jeszcze tego samego dnia. 21 stycznia 1966 roku został ogłoszony Dniem Babci i zaczęto obchodzić go w całej Polsce.

Dzień Dziadka do Polski dotarł najprawdopodobniej ze Stanów Zjednoczonych. Na początku lat 70. XX wieku zaczęto zastanawiać się, jaka data byłaby odpowiednia do obchodzenia święta. Telewizja Polska ogłosiła wówczas nawet konkurs na wyznaczenie Dnia Dziadka. Sporą popularność zdobyła data 30 maja, lecz ostatecznie się na nią nie zdecydowano. Jako że Dzień Dziadka stał się pochodną ustalonego wcześniej Dnia Babci, uznano, że najlepszą datą będzie dzień bezpośrednio po święcie wszystkich babć, czyli 22 stycznia.

Dzień Dziadków w różnych krajach świata

Warto wspomnieć, że Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone są w różnych datach na całym świecie. W Bułgarii i Brazylii Dzień Babi wypada również na 21 stycznia. W Stanach Zjednoczonych obchodzi się natomiast Dzień Dziadków obchodzone w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy przypadającego na pierwszy poniedziałek września. W Wielkiej Brytanii Dzień Dziadków obchodzony jest w pierwszą niedzielę października. We Francji natomiast Dzień Dziadków obchodzi się w pierwszą niedzielę marca, we Włoszech 2 października, w Niemczech 11 lutego, a w Japonii 15 września pod nazwą Dnia Szacunku dla Wieku.

Toruńskie obchody Dnia Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka w CHR Toruń Plaza

Miejska Przychodnia Specjalistyczna zaprasza seniorów na bezpłatne badania, konsultacje pielęgniarskie i relaks do CHR Plaza w sobotę, 20 stycznia. To świetna okazja, by sprawdzić swoje zdrowie i skorzystać z badania BMI, ciśnienia tętniczego, glukozy, a także skonsultować wyniki z personelem pielęgniarskim. Ponadto można zyskać chwilę relaksu dzięki masażowi! Start o godz. 10.00. Wydarzenie potrwa do godz. 16.00.