Oddajesz krew – darujesz życie. Torunianie przystąpili do akcji i oddali tak potrzebną krew

Krwiobus stanął przed Urzędem Marszałkowskim

Jakich grup krwi potrzeba w naszym regionie?

Oddana krew trafia na oddziały hematologii, przydaje się do transfuzji, służy noworodkom, które wymagają wymiany krwi z powodu konfliktu serologicznego czy też w przypadku zabiegów operacyjnych, w których dochodzi do utraty krwi. Osoby, które postanawiają krew oddać, nie muszą się obawiać. Podczas krótkiego, trwającego do 10 minut, procesu, używa się wyłącznie jednorazowego sprzętu medycznego, w tym igieł czy pojemników, dlatego niemożliwe jest, by doszło wówczas do zakażenia.