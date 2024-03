Dzień na UMK. Szesnaście wydziałów zaprezentowało ofertę edukacyjną przed maturzystami z Torunia i regionu

„Stąd trafisz wszędzie”

Aula UMK przemieniła się w środę, 6 marca w siedzibę maturzystów. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników z różnych części województwa przyjechali do Torunia, by zasięgnąć informacji o ofercie dydaktycznej z pierwszej ręki. Specjalnie utworzona strefa informacyjna pomieściła studentów z 16 wydziałów UMK, także z Bydgoszczy. Studenci już od godz. 9.00 czekali przy swoich stoiskach. Zwarci i gotowi wyczekiwali pierwszych zainteresowanych. Obecni byli także przedstawiciele kadry akademickiej, którzy chętnie udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania. Pojawili się również pracownicy odpowiedzialni za proces rekrutacji, by opowiedzieć, jak wygląda ten etap i jakie wymogi należy spełnić, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów.