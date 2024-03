Biznesmen nie oszukał firmy Neuca z Torunia na 15 mln zł. Prawomocnie uniewinniony! Wyrok ogłoszono 4 marca w SA w Gdańsku

Decyzja sądu

- Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 4 marca 2024 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok (Sądu Okręgowego w Toruniu-red.). Apelację od niego wywiódł prokurator oraz pełnomocnik pokrzywdzonej spółki -przekazuje Anna Kanabaj-Michniewicz, koordynator ds. kontaktów sądu ze środkami masowego przekazu.

Tym samym przedsiębiorca Rafał S. został prawomocnie uniewinniony. A był oskarżony o dokonanie oszustwa na szkodę firmy farmaceutycznej Neuca z Torunia i to oszustwa w stosunku do mienia wielkiej wartości. Najpierw, 1 października 2020 roku, od tego zarzutu uniewinnił go toruński sąd. Teraz uczyniła to gdańska apelacja.