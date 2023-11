Dzień Praw Dziecka uczczono muzycznie. Na scenie wystąpił zespół Golec uOrkiestra

Dzień pełen wrażeń

Koncert dla całych rodzin

W Polsce zna ich niemal każdy. Ich skoczne kawałki rozbrzmiewają nie tylko w odbiornikach radiowych, lecz także na wielu imprezach. Dziś pojawili się w Toruniu, by dać specjalny koncert dla dzieci i przypomnieć, że każde z nich jest równe. Dzięki bezpłatnym wejściówkom, które można było odbierać w Punktach Informacji Urzędu Miasta w Arenie Toruń, zgromadziły się całe rodziny, by posłuchać znanych i lubianych hitów, a także po to, by oddać się zabawie. Koncert był zwieńczeniem gali finałowej, na której wyróżniono dziesięć osób działających na rzecz dzieci.