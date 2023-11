Tancerka i prezenterka w Arenie Toruń. Poprowadziła zajęcia dla najmłodszych

Ida Nowakowska w Toruniu: taneczne warsztaty dla dzieci

Wizyta w Toruniu w sobotę 18 listopada była kolejną w Toruniu w tym roku. W marcu gościła tu wraz z Edytą Herbuś i Agustinem Egurrolą. Przyjechali jako gwiazdy programu "You Can Dance. Nowa Generacja 2". Ida Nowakowska, Edyta Herbuś i Agustin Egurrola odwiedzili Szkołę Podstawową nr 10. Ich wizyta była nagrodą za zajęcie przez młodych tancerzy z działającego w tej placówce i prowadzonego od lat przez Annę Wasiłek zespołu MIX pierwszego miejsca w konkursie "You Can Dance!".