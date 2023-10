Dziesięć lat temu powstał pierwszy budynek mieszkalny na Jarze. Jak zmieniło się to osiedle?

Nie do poznania

Przez 10 lat ten teren zmienił się nie do poznania. Powstały sklepy, m. in. - Intermarche, Rossmann, Piekuś, a także ogromny plac zabaw, który przyciąga na Jar dzieci z całego Torunia. Swój punkt otworzyła Poczta Polska. Jest przedszkole, buduje się kościół (na jego oddanie jednak trzeba poczekać kolejne dziesięć lat), będzie szkoła, a od miesiąca uruchomiono linię tramwajową. Rozwinęła się infrastruktura drogowa - ulice, ścieżki rowerowe i chodniki.

Ilu mieszkańców? Trudno powiedzieć...

- Według danych z 25 września tego roku osób zameldowanych na pobyt stały na tzw. "Jarze" było 3 700, a na pobyt czasowy 148 - informuje Iwona Czyż-Zaleska, dyrektorka Wydziału Spraw Administracyjnych UM w Toruniu. - Liczby te jednak nie odzwierciedlają stanu faktycznego, ile tak naprawdę osób zamieszkuje to osiedle. Potwierdzają to dane dotyczące liczby mieszkańców, którzy przed wyborami chcąc głosować w miejscu swojego pobytu dopisują się jednorazowo lub wpisują się na stałe po wykazaniu, że mieszkają tutaj z zamiarem stałego pobytu.

Nie da się ukryć, że Jar stał się popularnym miejscem do wynajmu mieszkań, a wówczas rzadko dochodzi do dopełnienia obowiązku meldunkowego.

Dobre, bo nowe

- Jar, gdzie trzeba zapłacić za wynajem średnio 35 złotych za metr, rzeczywiście jest obecnie jednym z hitowych miejsc - wyjaśniała niedawno na naszych łamach Karolina Rutkowska z biura Centrala Nieruchomości. - To więcej, niż np. na Słonecznych Tarasach (30 zł), które są bliżej centrum. Wynika to z tego, że po pandemii pojawia się coraz więcej freelancerów pracujących w domu, którzy nie muszą patrzeć na dojazd do pracy. Stąd też bierze się zmiana zainteresowania liczbą pokoi. Kiedyś najlepiej wynajmowały się mieszkania dwupokojowe, obecnie trzypokojowe, bo jeden przeznaczany jest na gabinet. Popularność JAR-u bierze się też z tego, że tam wszystko jest nowe, a ludzie to lubią. Poza tym jest blisko do lasu.

