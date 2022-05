Dziś rozpoczynają się matury. Pierwszy raz od dwóch lat bez pandemicznych obostrzeń Justyna Wojciechowska-Narloch

Matylda i Antoni z IV LO są wśród 2,5 tys. maturzystów, którzy w środę zdawać będą swój pierwszy egzamin Grzegorz Olkowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Prawie 2,5 tys. absolwentów toruńskich szkół w środę, 4 maja przystąpi do matur. Będą to pierwsze od dwóch lat egzaminy bez obostrzeń covidowych. Do końca tygodnia maturzyści wypełnią kolejno arkusz z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Na wyniki majowych zmagań poczekają do 5 lipca.