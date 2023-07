Egzamin ósmoklasisty. Toruńscy uczniowie lepsi od rówieśników w kraju i regionie!

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Toruniu

Egzamin ósmoklasisty to trzydniowy test z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W tym ostatnim przypadku w zdecydowanej większości jest to angielski. Egzaminu nie można nie zdać, ale przystąpienie do niego warunkuje ukończenie edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Co więcej, wyniki egzaminu na równi ze świadectwem liczą się przy naborze do szkół średnich.