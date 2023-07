Nabór do toruńskich techników. Która szkoła jest najbardziej oblegana? Mamy dane z systemu elektronicznego naboru

Nabór do techników 2023 w Toruniu

Do 11 lipca absolwenci podstawówek mają czas na dostarczenie do wybranych szkół świadectw ukończenia ósmej klasy oraz zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Cenzurki kandydaci odebrali w macierzystych szkołach 23 czerwca, a na zaświadczenia z wynikami testu z OKE w Gdańsku muszą jeszcze poczekać. Te zostaną im wydane najpóźniej 6 lipca. Jak im poszedł egzamin, dowiedzieli się już 3 lipca.

Składanie wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły średniej rozpoczęło się w połowie maja. Potem odbyły się testy kwalifikacyjne do placówek, gdzie wymagane były dodatkowe kompetencje - np. z zakresu znajomości języka angielskiego.

"Piątka", "jedynka" i "ósemka" to najpopularniejsze ogólniaki w Toruniu w tegorocznej rekrutacji. To właśnie tam przypada najwięcej chętnych na jedno miejsce.

Warto podkreślić, że do 11 lipca młodzi ludzie mają jeszcze czas, by zmienić swoją pierwotną decyzję, co do wyboru szkoły średniej. Mogą to zrobić m.in. dlatego, że wynik egzaminu będzie gorszy lub lepszy niż się spodziewali. Pierwsze wyniki rekrutacji znane będą 18 lipca.