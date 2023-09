Egzotyczne targi na Terra Expo Arena Toruń! Targi Terrarystyczne ponownie zawitały do Torunia!

Terra Expo w Toruniu

Po pół roku do Torunia ponownie zawitały Targi Terrarystyczne. To właśnie na nich hodowcy niezwykle egzotycznych zwierząt mogli przedstawić swoją ofertę. Podobnie zresztą zrobili również dystrybutorzy oferujący akcesoria i wyposażenie niezbędne do hodowli zwierząt egzotycznych.