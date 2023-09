Dzień bez samochodu w Toruniu: darmowa komunikacja miejska i drzwi otwarte zajezdni tramwajowej dla wszystkich

Europejski Dzień bez Samochodu jest obchodzony co roku 22 września. Jego idea zrodziła się w 1998 r. we Francji. Dzień jest jednym z elementów kampanii "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu". Jej celem jest zachęcanie do korzystania z alternatywnych niż samochód środków transportu.