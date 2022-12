Eksperymentalny program w toruński galerii: dzieci i młodzież poznawali kolory

- Dzieci, szczególnie te najmłodsze, uwielbiają wszelkie kolorystyczne zabawy - mówi Dariusz Delik, dyrektor GIOPTD, autor programu. - Chętnie sięgają po farby, pastele, kredki, by przy ich pomocy wyrażać swoje emocje, opisywać otaczającą je rzeczywistość. Kontynuacją tej zabawy, a właściwie jej rozszerzeniem, był przygotowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka program edukacyjny pod nazwą "DO KOLORU".

Czym jest kolor i jaka jest jego rola?

Program składał się z intermedialnych warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat z różnych środowisk społecznych, obejmujący także osoby z niepełnosprawnościami. Był to rodzaj integracyjnych zabaw plastycznych w postaci ćwiczeń. Zostały dostosowane do wieku, umiejętności i wiedzy uczestników.