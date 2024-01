Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek!

Jaka emerytura jest wolna od podatku?

Obecnie kwota wolna od podatku dochodowego wynosi 30 000 zł rocznie. To też oznacza, że te osoby, które każdego miesiąca pobierają emeryturę do kwoty 2500 zł brutto miesięcznie, nie będą musieli płacić podatku. Jednak nie taką kwotę dostaną na rękę. Dlaczego?

I tak zapłacisz ubezpieczenie zdrowotne

Waloryzacja emerytury 2024

Już w poprzednim roku wysokość waloryzacji emerytur i rent robiła wrażenie, gdyż osiągnęła zawrotny pułap 14,8%. Z kolei w przypadku najniższych emerytów podwyżka była kwotowa (o 250 zł). A ile otrzymają emeryci w 2024 roku? Według zapowiedzi podwyżka procentowa ma wynieść co najmniej 11,9%, co w przypadku najniższej emerytury oznaczać będzie wzrost świadczenia o 181 złotych - z 1588,44 zł do 1769,52 zł. W przypadku emerytury przeciętnej (obecnie 3450 zł) wzrośnie ona do 3861 zł (lub więcej).