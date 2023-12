Emerytury stażowe wprowadzone przez urzędujący rząd? Taki jest plan rządu PiS

Od czego ma zależeć prawo do emerytury stażowej?

Projekt emerytur stażowych - co zakłada?

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw stanowi realizację deklaracji wprowadzenia do polskiego systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej, która będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn" – brzmi informacja zamieszczona w wykazie prac rządu.

Prawo, nie obowiązek

Kluczowe jest to, że wskazane rozwiązanie jest możliwością, z której można skorzystać. Jest to prawo, nie zaś obowiązek - zainteresowani powinni uwzględnić stan zdrowotny oraz sytuację finansową z możliwością kontynuowania aktywności zawodowej. Jeśli taka osoba uzna, że woli pracować np. do osiągnięcia wieku emerytalnego, nic nie stoi na przeszkodzie.