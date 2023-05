Energa Obrót wspiera samorządy w oszczędzaniu energii

Jednym ze sposobów ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora publicznego jest zastosowanie systemów zarządzania energią. Warto także przeprowadzić modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także zoptymalizować temperaturę pomieszczeń w budynkach i wykorzystywać do ich ogrzania np. ciepło odpadowe. Ale to nie jedyne możliwości. Energa Obrót oferuje szereg kompleksowych rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii w obiektach wykorzystywanych przez samorządy, a także rozwijać lokalne źródła wytwórcze.

– Bardzo ważnym elementem w procesie planowania i modernizacji jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Pozwala on określić stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także zawiera wykaz przedsięwzięć koniecznych do podjęcia na drodze do poprawy efektywności energetycznej samorządu. Ocenia ich opłacalność ekonomiczną i stopień oczekiwanych oszczędności. Jest równocześnie niezbędny do uzyskania dofinansowania czy tzw. białych certyfikatów – podkreślił prezes Jarosław Wróbel.