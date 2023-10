Europoseł Patryk Jaki w Toruniu. Udzielił poparcia Mariuszowi Kałużnemu [zdjęcia]

Nie jest tajemnicą, że na plakatach wyborczych, europoseł Patryk Jaki udziela poparcia kandydatowi PiS, Mariuszowi Kałużnemu, który startuje w wyborach do Sejmu z naszego okręgu. Z tego też powodu przyjechał dziś (09.10) do Torunia. Chciał to zrobić publicznie.