Wykopaliska na toruńskim bulwarze. Czy władze Torunia zdadzą egzamin? Jaką ocenę wystawią im przyszłe pokolenia?

Seria znalezisk archeologicznych na bulwarze w Toruniu

Praktycznie nie ma dnia, aby pracujący w zachodniej części toruńskiego bulwaru archeolodzy, nie odnajdywali czegoś ważnego, cennego bądź niezwykłego. Ostatnio odsłonili na przykład średniowieczną drewnianą podłogę. Ich prace powoli dobiegają końca, jednak w związku z tym, że na początku października u wylotu ul. Flisaczej robotnicy dokopali się do kolejnych reliktów kompleksu św. Ducha, wojewódzki konserwator zabytków zarządził badania archeologiczne między Bramą Klasztorną, Koszarami Racławickimi i obszarem do tej pory przebadanym, czyli tam, gdzie znajdują się pozostałości m.in. prawdopodobnie najstarszego toruńskiego kościoła, jednego z najstarszych szpitali na ziemiach polskich, a także klasztoru benedyktynek.

Kiedy zaczną się badania?

Badania na pewno nie rozpoczną się w tym roku, trzeba więc zdecydować, co zrobić z odkrytymi już fundamentami gotyckich budynków. Naukowe autorytety, toruńscy przewodnicy i inni mieszkańcy apelują do władz miasta o zachowanie i odpowiednie wyeksponowanie zabytków pochodzących z początków istnienia Torunia, powołanie w tym miejscu parku kulturowego. Pod założoną kilka dni temu internetową petycją w tej sprawie podpisało się już ponad 400 osób. Naukowcy oferują pomoc i wspólnie ze społecznikami apelują również do prezydenta Michała Zaleskiego o podjęcie rozmów na temat przyszłości tak ważnych dla korzeni miasta terenów. Wśród nich jest m.in. prof. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska z Instytutu Archeologii UMK, która jako rzeczoznawca ministra kultury sprawuje opiekę merytoryczną nad prowadzonymi obecnie badaniami. Jej głos w tej sprawie ma wielkie znaczenie, pani profesor nie tylko uważnie śledzi to, co się dzieje w wykopach, ale również przygotowuje opinię, od której w dużej mierze będą zależały dalsze decyzje służb konserwatorskich.