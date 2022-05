Fascynujące jest tango, ale razem tańczymy salsę

Jakie wiatry przywiały was w te strony?

Agnieszka: Głównym powodem przyjazdu do Polski był mój mąż, który po kręceniu się po całym świecie chciał zacząć nowy rozdział w życiu. Bardzo długo mieszkaliśmy w Anglii. W tym pięknie poukładanym kraju mieliśmy wszystko, co potrzebne do szczęśliwego i wygodnego życia, dobrą pracę na uniwersytecie w Cambridge, ale brakowało nam zwykłego, bezinteresownego, a przede wszystkim ciepłego i otwartego kontaktu z ludźmi. Wiedziałam, że Polska nie jest idealnym miejscem, że jest to kraj, gdzie trzeba każdego dnia trochę powalczyć, natomiast szerokie grono pozytywnych osób, których poznaliśmy i którzy pomogli nam na starcie to wartość bezcenna.

Antonio: W przeciągu dwóch i pół roku zyskaliśmy wokół siebie dużo więcej przyjaciół, ludzi nam życzliwych, niż przez 18 lat pobytu w Anglii. To do mnie przemówiło, chciałem być z ludźmi, którzy są ciekawi czegoś nowego, są ciekawi drugiej osoby.

Agnieszka: Mnie Polska kojarzyła się z pewnymi trudnościami, które pamiętałam sprzed lat. Gdy wyjeżdżałam było szaro, wszystkim było ciężko, ale przecież z czasem zaczęły się zmiany i bardziej optymistyczna przyszłość. Natomiast Antonio umiał zobaczyć w Polsce duży potencjał, dużo miejsca na nowe rzeczy, a tym samym na jego kolejną przygodę, czyli powrót do kulinarnej pasji.