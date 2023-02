FC Reiter Toruń wygrał arcyważny mecz i zbliżył się do fazy play off! [zdjęcia]

To był arcyważny mecz dla obu ekip. Przed nim ekipa z Bochni wyprzedzała torunian o punkt. Dzięki zwycięstwu FC Reiter obecnie jest w lepszej sytuacji w walce o awans do fazy play off FOGO Futsal Ekstraklasy. Była to setna wygrana torunian w najwyższej klasie rozgrywkowej!

Zwycięstwo jednak nie przyszło łatwo. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 2:2. Zaczęło się fatalnie. W 2. minucie gola dla gości zdobył Piotr Matras, a pięć minut później podwyższył wynik Adam Wędzony. Na szczęście chwilę potem kontaktową bramkę strzelił Krzysztof Elsner, a później wyrównał Daniel Gallego.