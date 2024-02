Forum Seniora 2024 w Toruniu. Na uczestników czeka 650 darmowych miejsc

Udział w Forum jest bezpłatny

Przygotowaliśmy miejsca dla 600 uczestników. Udział w Forum jest całkowicie bezpłatny, ale aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy się na nie najpierw zapisać, a potem potwierdzić swoje uczestnictwo.

Zapisać się do udziału w toruńskim Forum Seniora można się już dziś. Można to zrobić na przykład telefonicznie dzwoniąc na numer 512 213 596. Zgłoszenie przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Istnieje również możliwość zgłoszenie swojego uczestnictwa w Forum za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.nowosci.com.pl/forumseniora_zapisy.

Tak samo jak w przypadku poprzednich edycji tego spotkania seniorów z naszego regionu jego organizatorami są Nowości, Express Bydgoski oraz Gazeta Pomorska.