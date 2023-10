Gdzie dobrze zjeść w promieniu dwóch kilometrów od toruńskiego osiedla Jar? TOP10! Łukasz Lipiński

Nowe osiedle Jar na mapie Torunia to miejsce, które dynamicznie rozwija się pod względem budownictwa mieszkaniowego, ale kiedy przychodzi do gastronomii, wybór nie jest aż tak obfity. Jednak nie martwcie się, mamy dla was przewodnik po miejscach, gdzie warto się zatrzymać na pyszny posiłek. Sprawdźcie, gdzie dobrze zjeść w promieniu dwóch kilometrów od Jaru!