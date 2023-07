Najlepszy kebab w Toruniu. Oto lista najlepszych kebabowni w mieście. Sprawdź TOP 10

Skąd wziął się kebab?

Skąd do Polski przywędrował kebab? Odpowiedź brzmi: z Niemiec. Jednym z pierwszych lokali tego typu w naszym kraju był Kebab Sopocki. Działa on nadal od 1970 r. Natomiast pierwszy kebab w Toruniu można było zjeść w "Szewska Kebab". Dziś jest to popularna ulica, przy której mieści się liczna grupa lokali serwujących ten orientalny fast food. Dzięki temu uzyskała przydomek ulicy "Kebabowej".

