Ginekolog dla nastolatki w Toruniu. Kogo polecają toruńskie mamy?

Pierwsza wizyta u ginekologa, z często nawet i każda kolejna, dla młodej dziewczyny często wiąże się ze sporym stresem. Warto do tej wizyty się odpowiednio przygotować i – przede wszystkim – wybrać specjalistę, który będzie odpowiedni. Kogo polecają toruńskie mamy?

Pierwsza wizyta z córką u ginekologa w Toruniu – co warto wiedzieć?

Do pierwszej wizyty u ginekologa trzeba odpowiednio przygotować nastolatkę, zwłaszcza że nierzadko wiąże się to ze strachem, stresem i budzi niepokój. Ważne jest wówczas porozmawianie z córką, wyjaśnienie jej, jaki jest cel pierwszej wizyty, opowiedzieć, w jaki sposób wygląda badanie oraz o co zazwyczaj lekarz pyta. A na pewno padną pytania o to kiedy wystąpiła pierwsza miesiączka, jej regularność czy dolegliwości, które przy niej występują. Ginekolog może pytać także, czy nastolatka już współżyła.

Wchodząc do gabinetu ginekologa, ważne jest to, by uprzedzić lekarza, że jest to pierwsza wizyta nastolatki. Wizyta przebiega zwykle nieco inaczej. Pojawia się czas na oswojenie się z gabinetem, a także z lekarzem. Pacjentka może zadawać pytania o przebieg wizyty i upewnić się, czy będzie wykonywane badanie ginekologiczne. Ze względu na to, że jest ono bardzo intymne, w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny zazwyczaj przebywa z nastolatką w gabinecie zwykle tylko podczas wywiadu, lecz gdy córka potrzebuje wówczas wsparcia, można z nią zostać. Należy jednak zaznaczyć, że zgodę na badanie musi wyrazić zarówno pacjentka, jak i rodzic.

Ginekolog dla nastolatki w Toruniu

Gdzie udać się z nastolatką na pierwszą wizytę u ginekologa? Kogo polecają toruńskie mamy? Przejrzeliśmy się opiniom z grup na Facebooku, które zrzeszają toruńskich rodziców, a także sprawdziliśmy znane portale, gdzie zamieszczane są opinie odnośnie do lekarzy specjalistów. Zapraszamy do naszej galerii, by sprawdzić, do kogo warto się udać na pierwszą wizytę nastolatki u ginekologa.

