Główna gwiazda Piernikaliów ogłoszona! Studenci nie kryją zadowolenia i czekają na piernikaliową rozgrzewkę

Zalewski oczaruje studentów

Samorząd Studencki UMK we wtorek, 23 kwietnia ogłosił, kto będzie główną gwiazdą na tegorocznych Piernikaliach. Studenci z wielkim entuzjazmem zareagowali na wieść, że wystąpi przed nimi Krzysztof Zalewski, wokalista kojarzony nie tylko z solowych muzycznych projektów, ale także z wielokrotnymi występami na Męskim Graniu. Pojawi się on na scenie w piątek, 10 maja. I choć na początku głosy wśród studentów były podzielone, teraz już nie mają na co narzekać. Na tegorocznych Piernikaliach każdy więc znajdzie coś dla siebie. Pojawią się artyści grający w nurcie rocka czy metalu, popu czy rapu.

– Cieszymy się z odbioru. Wciąż pracujemy nad Piernikaliami. Pojawia się dużo stresu, ale jakoś dajemy radę – opowiadała Marta Kuta, przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK.

Bilety na wydarzenie wciąż są dostępne na stronie internetowej biletomat.pl. Bilet jednodniowy w puli drugiej na wybrany dzień kosztuje 33,60 zł. Cena karnetu to 54,50 zł. Z każdym dniem jest ich coraz mniej. Dystrybutor na stronie internetowej poinformował, że wkrótce zostanie uruchomiona pula trzecia.