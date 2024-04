Tony betonu leją się w centrum Torunia. Jak powstaje Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE?

Budowa ECFC w toku

- Ostatni tydzień to coraz bardziej intensywne prace związane z realizacją płyty fundamentowej, na której posadowiony będzie budynek. W zrealizowanym wykopie widać już zarówno uzbrojoną płytę fundamentową, ale także imponujące ściany szczelinowe - tłumaczy Roman Tondel, zastępca dyrektora ds. promocji ECFC. - Sztywność konstrukcji zapewnia system rur, dzięki któremu możliwe jest bezpieczne prowadzenie prac na głębokości ok. 12 metrów. W kolejnych tygodniach trwać będą pracę nad podziemnymi kondygnacjami budynku, w których w przyszłości znajdą się między innymi magazyny studia filmowego.

Będą kręcić kinowe hity?

Studio filmowe ma ambicję przyciągnąć do Torunia produkcje filmowe z całego świata, stając się nie tylko miejscem kręcenia filmów, ale także centrum kulturalnym. Cały obiekt ECFC, który powstać ma do 2028 roku będzie działał przez okrągły rok, oferując przestrzeń wystawienniczą, centrum edukacji, dom kina, muzeum oraz galerię sztuki. Ważnym elementem założenia jest również parking, który będzie mógł pomieścić kilkaset pojazdów.

Warto dodać, że Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE to państwowa instytucja kultury, której organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gmina Miasta Toruń, a partnerem Fundacja Tumult.

Za realizację projektu na placu budowy odpowiedzialna jest doskonale znana w Toruniu firma Erbud.