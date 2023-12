Hau House - pierwsze miejsce w Toruniu sprawujące dzienną opiekę nad psami. Sprawdziliśmy, jak działa!

Dzienna opieka nad psem w Toruniu po raz pierwszy

Zanim doszło do oficjalnego otwarcie Hau House, Zuzanna Portasz przeszła wiele szkoleń, które pozwalają jej pracować z psami z traumami, lękiem czy innymi schorzeniami. Doskonale wie, w jaki sposób podejść do czworonoga i czego mu potrzeba, gdy ten zostaje odseparowany od swojego właściciela.

– Najczęściej rzeczywiście trafiają do nas psy lękowe. Aby mogły czuć się bezpiecznie, mamy bezpłatną wizytę zapoznawczą – opowiada właścicielka. – Pies może poznać miejsce, obwąchać je, zapoznać się z psami, które już tu przebywają. Są też jednak psy bez lęków. Wpadają do nas na przykład na godzinę, kiedy właściciel idzie do fryzjera czy lekarza.

Opieka nad psami nie tylko lękliwymi

Bo właśnie o to chodzi w tym miejscu – by właściciele wiedzieli, że w razie konieczności ich pies nie będzie musiał zostawać sam na pewien czas w domu, w samochodzie czy czekać na właściciela przed sklepem (jak czasami się zdarza). Wciąż pogłębiająca się świadomość na temat psiej psychiki oraz potrzebach czworonogów jest szansą do tworzenia miejsc właśnie takich jak Hau House. Niektórzy nazywają je psim przedszkolem, choć Zuzanna Portasz woli unikać tej nazwy.

Oprócz opieki również pielęgnacja czworonoga

W Hau House znajduje się pięć boksów z legowiskami. Oprócz tego do dyspozycji psów jest kanapa oraz dwa legowiska znajdujące się poza boksami. Co ważne – psy nie są zamykane. Mogą się swobodnie poruszać, zwiedzać pomieszczenie i bawić się z właścicielką Hau House bądź przebywającymi tam innymi czworonogami , w tym z psem pani Zuzanny, który także jest tam częstym gościem.

– Trafiają do nas różne psy z różnymi potrzebami. Każdy właściciel zobowiązany jest do uzupełnienia ankiety, w której podawane są najważniejsze informacje o czworonogu – opowiada właścicielka. – Informuje nas o stanie zdrowia zwierzęcia, potrzebach spacerowych czy żywieniowych. Naszą opieką zawsze staramy się dobrać pod wymagania i przyzwyczajenia psa. To ważne, by zachować jego równowagę i nie narażać na kolejny stres.

Hau House otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–18.30. Mieści się przy ul. Fałata 39/41c. Godzina opieki kosztuje 15 złotych, opieka całodzienna to koszt natomiast 80 złotych. Warto zaznaczyć, że w miejscu tym nie jest sprawowana wyłącznie dzienna opieka nad psem. W specjalnie wydzielonej przestrzeni znajduje się także minisalon groomerski. Właściciele czworonogów mogą więc wybrać się do Hau House także po pielęgnację dla swojego pupila – również dla kotów.