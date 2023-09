Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo]

Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję.

Te psy czekają do adopcję w toruńskim schronisku

W toruńskim schronisku wiele psów i kotów codziennie wyczekuje na adopcję. Niestety nie wszystkie mają tak samo równe szanse. Najchętniej wybierane są szczeniaki, psy młode, małe i bez wad. Dużo rzadziej osoby decydują się na adopcję psich seniorów lub psów dużych rozmiarów, jeszcze rzadziej wybierają psy, które obciążone są chorobami czy mają lęki. Schronisko dla Zwierząt w Toruniu postanowiło zaprezentować 5 psów, które mają małe szanse na adopcje. Opowiedziała nam o nich Zofia Pawlak, wieloletnia wolontariuszka schroniska. – Każdy z nich ma jakiś problem, który ludzi zniechęca do adopcji – mówi Zofia Pawlak. – Nie ma to przełożenia na faktyczne posiadanie tych psiaków w domu. Większość z tych problemów nie jest problemem dla psów, a wyłącznie dla adoptujących.

Tokaj

To ok. 2,5-letni pies, który do schroniska trafił pod koniec 2022 roku. Jest psem niesłyszącym, najprawdopodobniej od urodzenia. To duży psiak – waży ok. 23 kilogramów. Posiada ciekawe umaszczenie, lekkiego zeza i pragnie człowieka. Na jego widok zaczyna merdać ogonem i staje się dużo szczęśliwszy. Tokaj Anna Kleszcz – Jest psem niesłyszącym, co w żaden sposób mu nie przeszkadza – opowiada Zofia Pawlak. – Przynajmniej wysypia się w schronisku.

Sanepid

Ma ok. 3-4 lat. Jest psem niewidomym, lecz w ogóle nie daje tego po sobie poznać. Jego schroniskowi opiekunowie zauważyli, że nie widzi dopiero po pewnym czasie. Sanepid jest psem małym, ruchliwym i bardzo wdzięcznym. Uwielbia przytulanki i psie całusy. Przez jego schorzenie, zyskuje się pewność, że na pewno pokocha sercem, a nie oczami. Sanepid Anna Kleszcz – Sanepid jest psem niewidomym i on ma chyba najtrudniej – mówi Zofia Pawlak. – Psom niewidomym jest bardzo ciężko w schronisku. Ma bardzo dobry węch, słuch i zmysł przestrzenny.

Przepiórka

Do schroniska trafiła w bardzo złym stanie pod koniec 2022 roku. Jest mała, waży ok. 11 kg. W ostatnim czasie pojawiły się u niej problemy kardiologiczne – zdiagnozowano u niej przetrwały przewód tętniczy Botalla oraz ubytek przegrody międzykomorowej. Operacja suczki byłaby bardzo ryzykowna. Jednak sama Przepiórka nie poddaje się i dzielnie wyczekuje swojego człowieka, którego urzeknie jej wada zgryzu i spokojna aparycja. Przepiórka Anna Kleszcz – Przepiórka jest psem wyniszczonym. Ma bardzo poważną wadę serca – opowiada Zofia Pawlak. – Mamy nadzieję, że zdąży znaleźć dom.

Lucy

Jest uroczą staruszką. Do schroniska trafiła pod koniec 2022 roku z fatalnych warunków (zagracona szopa, brak kontaktu z człowiekiem). Lucy okazała się psem chorym na dyskopatię i spondylozę, przez co suczka ma problemy z poruszaniem się. Nie ujmuje jej to jednak nadziei i chęci do przemierzania krótkich dystansów. Jest to pies idealny dla leniuchów. Lucy Anna Kleszcz – Lucy ma chory kręgosłup. Jest po jednej operacji – mówi Zofia Pawlak. – Zbliża się zima i martwimy się o to, czy ją przetrwa.

Vermont

Jest jednym z najdłużej oczekujących na adopcję psów. Do schroniska trafił w 2019 roku. To pies, który bardzo cierpi na pobycie w schronisku, w dodatku jest psem po przejściach. Boi się ludzi podchodzących do jego kojca, choć na spacer idzie potulnie i tam się ożywia. Czeka na osobę, która da mu miłość i poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu będzie mógł odwdzięczyć się tym samym. Vermont Anna Kleszcz – Vermont jest okazem zdrowia, ale siedzi w schronisku najdłużej ze wszystkich psów – opowiada Zofia Pawlak. – Jest psem zamkniętym i wymaga czasu.

Adopcja psów w Toruniu

Każdego, kto chciałby dać dom psiakowi, prosimy o kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Toruniu pod numerem telefonu 56 622 48 87 lub pod adresem e-mail: [email protected].

Schronisko zaprasza także w sprawach adopcji lub odwiedzin od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00, w sobotę w godz. 8.00-16.00 oraz w niedzielę w godz. 12.00-16.00.