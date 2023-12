Hospicjum Nadzieja. W Mikołajki odbył się specjalny koncert dla najmłodszych

Hospicjum Nadzieja daje nadzieję od 2002 roku

– Nasza praca nie należy do najłatwiejszych, ale mamy wspaniały personel, który ciężko pracuje, by nasza pomoc mogła się rozwijać – czytamy na stronie internetowej Hospicjum Nadzieja.

Nowe możliwości wsparcia dzieci i rodzin

Hospicjum wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, tak potrzebny przy rehabilitowaniu i wspieraniu małych pacjentów. I nie chodzi wyłącznie o rehabilitację ruchową. Równie ważna jest ta sensoryczna. W specjalnym gabinecie poznawania światła dzieci mogą ćwiczyć ruch gałek ocznych. To dzięki nim wielu z nich może się komunikować. Trenują pamięć, poznają świat dzięki dotykowi i cieszą się, że jest ktoś, kto tak chętnie im pomaga i oddaje im całe serce.

Nie bez powodu Hospicjum nosi nazwę Nadzieja – daje on nadzieję zarówno dzieciom, które przebywają w nim na stałe, jak i rodzinom, które są objęte opieką domową. Rodziny mają możliwość całodobowego kontaktu z personelem Hospicjum. Jest to znaczne ułatwienie, zwłaszcza że dzieci często mierzą się ze schorzeniami centralnego układu nerwowego, złożonymi wadami rozwojowymi, chorobami metabolicznymi czy nowotworowymi. Podczas choroby własnego dziecka rodzice często czują się osamotnione, nie znajdują zrozumienia i wsparcia wśród najbliższych, a dzięki pomocy specjalistów mogą wyjść temu naprzeciw.

Święty Mikołaj dla Hospicjum

W same Mikołajki w Centrum Kultury Dwór Artusa odbył się specjalny koncert charytatywny „Do Betlejem po Nadzieję”. Zorganizowany właśnie dla toruńskiego hospicjum. To już kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Dla podopiecznych i wraz z młodymi wykonawcami zaśpiewała Sara Pach. W oczach wszystkich pacjentów i odwiedzających widać było prawdziwą radość i świątecznego ducha okraszonego nadzieją. Podopiecznych odwiedził także prawdziwy święty Mikołaj z podarunkami. Poza tym koncertem odbył się także kiermasz rękodzieła. Cegiełka wynosiła 20 złotych. Wszyscy mogli skorzystać ze słodkiego bufetu. A żeby upamiętnić tę wyjątkową chwilę, stworzono specjalną ściankę do zdjęć, przy której chętnie pozowano. Zebrane fundusze zostaną przekazane na rzecz hospicjum.