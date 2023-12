Mikołajkowe czytanie dzieciom w Szkole Podstawowej nr 9 w Toruniu

Głośne czytanie dzieciom z okazji mikołajek w Szkole Podstawowej nr 9 na Wrzosach odbyło się już po raz 23. Zorganizowała je nauczycielka z tej placówki Jagoda Pawlikowska.

- To już taka nasza tradycja, nietypowy prezent dla dzieci. Przy okazji promujemy czytelnictwo, zachęcamy do czytania, wyjaśniamy, że książka to przyjaciel na całe życie - argumentuje nauczycielka. - Przygotowania do mikołajkowego czytania zaczynamy już pod koniec września. Wszystko jest szczegółowo planowane, a uczniowie się przygotowują, biorą udział w konkursach, uczą się piosenek. Dzięki temu udaje się stworzyć bardzo ciekawe, wzruszające i pouczające wydarzenie.