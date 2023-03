Ile będą zarabiać pracownicy supermarketów? Oto stawki od 2023 roku! Gdzie najbardziej opłaca się pracować w 2023 roku? Sprawdzćie!

Jak ustala się minimalne wynagrodzenie?

Ile dostaną pracownicy Lidla?

Pracownicy sieci LIDL od stycznia będą zarabiać od 4200 do 5150 złotych brutto. Z kolei po roku pracy ich wynagrodzenie ma średnio wynosić od 4400 do 5350 złotych brutto. Kolejny rok doświadczenia oznacza dalszy wzrost od 4600 do 5600 złotych. Dokładne stawki zależą m.in. od lokalizacji sklepu. To przynajmniej dotyczy kasjerów.