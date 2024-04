Ile można w Toruniu zarobić na sprzątaniu? Od 27 do 40 zł brutto za godzinę, a nawet więcej (oferty w kwietniu 2024)

W Toruniu wiosna pilnie poszukiwane są osoby do sprzątania przychodni, biur, apartamentów dla turystów, sklepów, ale i prywatnych domów. Ile można zarobić? Od 27 do 40 zł za godzinę brutto. Wszystko zależy od tego, co się sprząta i dla kogo pracuje.

Ofert pracy dla osób sprzątających, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w Toruniu nie brakuje. Znajdują się takie - aktualne - w bazie Powiatowego Urzędu Pracy, ale i na bieżąco ogłaszane są na popularnych portalach pośrednictwa pracy. Kto w kwietniu szuka pracowników do sprzątania? Ile płaci? Czego oczekuje? Sprawdziliśmy.

Najniższe stawki - w agencjach sprzątających

4 tys. 242 zł brutto - to obecnie minimalna płaca krajowa za miesiąc pracy. I tyle właśnie oferuje pracownikowi serwisu sprzątającego agencja Ever Cleaning spółka z.o.o. z Torunia. Po pierwsze szuka osoby do sprzątania przychodni przy ul. Sikorskiego 30 w Toruniu. Czego oczekuje od kandydata? Gotowości do pracy na dwie zmiany - od 7.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. A także gotowości do "ogarnięcia" nie tylko gabinetów medycznych, ale i WC, toalet, korytarzy, windy pomieszczeń socjalnych. Najchętniej przyjmuje osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ta sama spółka poszukuje kilku osób do sprzątania biura przy ul. Fortecznej 35 w Toruniu. Zmianowość wygląda identycznie. Wynagrodzenie? Też najniższe krajowe, jak dowiadujemy się z ofert zgłoszonych właśnie do Urzędu Pracy w Toruniu. Zainteresowani pracą dla tej spółki mogą zgłaszać się osobiście do jej siedziby przy ul. PCK 30-32, albo telefonicznie pod numerem: 789 071 094.

Ogród zoobotaniczny też szuka do sprzątania i też płaci stawkę minimalną

27,70 zł za godzinę brutto - taką stawkę (minimalną) oferuje pracownikowi Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. On również zgłosił zapotrzebowanie do pośredniaka.

Ale, dla jasności! nie chodzi tutaj w żadnym wypadku o czyszczenie klatek czy wybiegów dla zwierząt. Nie - do sprzątania są pomieszczenia administracyjne i socjalne w ogrodzie oraz toalety. Praca jest w godzinach popołudniowych (od 15.00), a oczekiwań specjalnych placówka nie zgłasza. wykształcenie? "Brak lub zasadnicze zawodowe" - podano w ofercie. Co jasne, w takim fachu liczy się dokładność i terminowość.

Więcej płacą w Toruniu przy sprzątaniu apartamentów dla turystów

30-40 zł za godzinę brutto - to obecnie najczęściej spotykana stawka, którą oferuje się osobom sprzątającym apartamenty dla turystów. Praca lekka nie jest, bo niektórzy goście potrafią naprawdę nieźle nabrudzić.

Przykładowa oferta? "Poszukuję osoby do sprzątania apartamentów na toruńskiej starówce w systemie najmu krótkoterminowego. To praca dodatkowa w godzinach od 11.00 do godz. 15.00 (w zależności od ilości mieszkań do sprzątania). Do sprzątania są maksymalnie 4 apartamenty, w zależności od obłożenia rezerwacji" - czytamy w anonsie na portalu OLX (zakładka: Toruń/praca).

Ten pracodawca objaśnia, że podana stawka 30 zł to "kwota za sprzątanie jednego apartamentu, które zajmuje średnio 45 minut. Miejscem pracy w tym przypadku są apartamenty przy ul. Małe Garbary. -Mile widziane osoby mieszkające na starym mieście w Toruniu bądź w okolicy - dodaje pracodawca.

Do 40 zł brutto za godzinę sprzątania regularnie w prywatnym domu w Toruniu

30-40 zł brutto za godzinę pracy - to znów najczęściej teraz spotykana stawka, która oferuje się w Toruniu za sprzątanie prywatnych domów. "Od zaraz!' - takim hasłem opatrzyli swoją ofertę pracy właściciele domu w Toruniu, którzy ogłosili się na portalu OLX na początku kwietnia. Napisali tak: "Poszukujemy odpowiedzialnej, skrupulatnej i schludnej osoby do sprzątania domu w Toruniu na osiedlu Bielawy. Praca raz w tygodniu, nie wcześniej jak od godziny 15.00. Dzień tygodnia do ustalenia. Szacowany czas pracy: około 3 godzin".

Właściciele domu zaznaczyli, że zapewniają wszystkie środki chemiczne i akcesoria do sprzątania według uznania pracownika. Oczekują, że ten (ta) wysprząta im dokładnie raz w tygodniu: podłogi, meble i łazienkę. A dodatkowo też podejmie się zleceń ekstra. Wymagania wobec kandydata? Dokładność i sumienność.

Najwyższe stawki oferowane są w Toruniu za sprzątania w prywatnych domach czy mieszkaniach doraźnie, jednorazowo. -Na przykład, gdy ktoś potrzebuje umycia okien czy czyszczenia dywanów, tapicerek przed świętami. Wtedy za godzinę spokojnie można zainkasować nawet 50 zł - zdradza "Nowościom" pani Iwona, sprzątająca zarówno biura (dla agencji), jak podejmująca się zleceń prywatnych.

WAŻNE. Najniższa krajowa od stycznia poszła w górę. Od lipca wzrosnąć ma ponownie Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z dotychczasowych 3600 zł do 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - z 23,50 zł do 27,70 zł brutto.

Według zapowiedzi, w 2024 roku minimalna krajowa wzrośnie po raz drugi w połowie roku. Od 1 lipca minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu - odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł brutto. To będzie drugi rok z rzędu, gdy minimalna płaca rośnie w trakcie roku dwa razy. Pierwszy raz stało się to w ub.r.

Wideo Strefa Biznesu: Czterodniowy tydzień pracy w tej kadencji Sejmu