Ile śmieci wytwarzają co roku mieszkańcy Torunia?

Śmieci w Toruniu - najwięcej odpadów zmieszanych

W 2023 roku jeden mieszkaniec Torunia „wyprodukował”:

202 kilogramy śmieci zmieszanych,

66 kg surowcowych,

46 kg bio odpadów,

19 kg odpadów budowlanych,

17 kg wielkogabarytowych

0,4 kg niebezpiecznych.

Torunianie nadal wytwarzają sporo odpadów zmieszanych, ponieważ stanowią one aż 57 procent wszystkich odebranych od mieszkańców. Więcej o 2 procent w 2023 roku odebrano od torunian odpadów biodegradowalnych. Natomiast aż o 25 procent wzrosła w tym samym czasie ilość zebranych odpadów niebezpiecznych. To również dowodzi, że więcej takich odpadów trafia do systemu gospodarki odpadami, a nie ląduje np. w odpadach zmieszanych albo – co gorsza – jest porzucana w lasach czy przydrożnych rowach. Ale mimo tego liczba wszystkich wytworzonych przez torunian śmieci spadła w ubiegłym roku o blisko 2,7 tys. ton.