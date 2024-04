Toruńska oczyszczalnia ścieków od środka. Tak wygląda jej wnętrze. Mamy unikalne zdjęcia

- Ścieki dopływają do Torunia trzema kolektorami - tłumaczy ten drugi. - Łączą się w jeden w okolicach stacji BP naprzeciwko Plazy i stamtąd docierają razem do nas.

Zmorą są patyczki i chusteczki

- U góry najpierw oddzielamy zanieczyszczenia stałe od cieczy, takie których nie da się już na nic przerobić - wyjaśnia Władysław Majewski. - Niestety, ścieki są coraz gęstsze i tego ładunku jest coraz więcej. Kiedyś, gdy większość ludzi zmywała ręcznie, zużywała więcej wody. Dziś oszczędna zmywarka zużywa jej śladowe ilości, czego efekt widzimy właśnie w tym miejscu. Tabletki czyszczące to bomby chemiczne. Poza tym ludzie są w stanie różne rzeczy wyrzucić do kanalizacji, budowlańcy nawet deski. Ale największą naszą zmorą są patyczki do uszu i nawilżone chusteczki. One zupełnie się nie rozkładają. Wszystkie te śmieci prasujemy i wywozimy na wysypisko śmieci, co generuje coraz większe koszty.

70 ton osadów dziennie

W dalszym procesie wytwarzane są tzw. osady pościekowe, których jest około 70 ton dziennie. Trafiają one do ciągu gospodarki osadowej, gdzie są przerabiane na różne rzeczy. Wyciągany jest m. in. piasek, ale najważniejszy jest fragment podgrzewania i fermentacji, dzięki czemu otrzymuje się biogaz, potem przerabiany na prąd elektryczny. Trzy komory fermentacyjne to łącznie 18 tysięcy metrów sześciennych. Każda musi utrzymywać cały czas temperaturę około 36 - 37 stopni.

Biogaz staje się prądem

Idziemy dalej, oglądając kolejne skomplikowane urządzenia. Pomału dochodzimy do miejsca, w której pojawia się czysta woda gotowa do zrzutu do Wisły.

Zbudowali hydroelektrownię

- Mamy w Toruniu dość specyficzną sytuację, że jest spad do rzeki około siedmiu metrów. Wykorzystaliśmy to i dodatkowo wybudowaliśmy hydroelektrownię na rurze odprowadzającej czystą wodę do Wisły. To chyba jedyny taki przypadek w kraju - chwali się gospodarnością Władysław Majewski.

Innymi dodatkowymi korzyściami z pracy oczyszczalni jest przerabianie 70 ton osadu dobowo na dwa produkty. Pierwszy z nich to ziemia kondycjonowana osadem. Polega to na wzbogaceniu zakupionej z zewnątrz ziemi osadem, trocinami, słomą, dzięki czemu ziemia wraca na pola i polepsza jakość gleby. To autorskie dzieło toruńskiej oczyszczalni, ma na to atest, a roboczo pracownicy nazywają to kompostem. Drugi produkt to granulat dla polepszania gleb, powstający w wyniku osuszania osadu. Oba produkty są

sprzedawane na zewnątrz, dzięki czemu obiekt ma dodatkowe dochody.

Toruńska oczyszczalnia została wybudowana w 1998 roku. Obecnie razem z laborantami pracuje w niej około 60 osób. Kompleks zajmuje powierzchnię dziewięciu hektarów.