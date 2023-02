Ile zarabia Krzysztof Rutkowski, a ile jasnowidz Krzysztof Jackowski? Jakie są stawki za usługi?

Co z jasnowidzami? Ile zarabia Krzysztof Jackowski?

Za co największe zarobki ma Krzysztof Rutkowski?

Ile za usługę? To zależy od sytuacji!

Jakie usługi świadczy biuro detektywistyczne Rutkowskiego?

Na stronie internetowej detektywa Rutkowskiego znajdziemy m.in. informacje o poszukiwanych osobach i rzeczach. Oprócz nich jeszcze dowiemy się, jakich zadań podejmuje się biuro. Wśród nich znajdują się ogólnie ujęte usługi detektywistyczne, różnego rodzaju usługi doradcze, a także działania zmierzające ku ochronie osób i mienia. Wśród przyjmowanych zleceń można znaleźć takie, które dotyczą zarówno banków, towarzystw ubezpieczeniowych, jak i osób fizycznych, które wymagają profesjonalnego gromadzenia informacji. A co wiemy o kwotach związanych z usługami tego biura detektywistycznego?

Ile za usługę? To zależy od sytuacji!

Ostatni Krzysztof Rutkowski przyznał się do tego, ile zarabia na różnego typu sprawach. W podcaście "WojewódzkiKędzierski" przyznał się, że „jest milionerem i nie musi pracować do końca życia”, a także wskazał przykładowe stawki. Podkreślił jednak, że wiele zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Zwykle problemy mają ludzie bogaci np. gdy ktoś chce od nich wyciągnąć pieniądze w ramach okupu lub też bogate firmy, a to sprawia, że zazwyczaj usługi tego typu wiele kosztują. Rutkowski zaznaczył jednak, że o wiele mniej bierze za porwania rodzicielskie, a nawet podejmują się zleceń, niezależnie od tego, czy klient posiada pieniądze.