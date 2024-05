Jak się ubrać na Komunię Św. 2024? Taka moda panuje w Toruniu. Poznajcie tegoroczne trendy tob

Chcesz mieć eleganckie ubranie, aby gustownie i modnie wyglądać podczas Komunii Św.? Biel, beż oraz róż nadal są dominującymi kolorami, na które stawiają panie w swoich kreacjach. Ale to nie koniec. Co odważniejsze kobiety decydują się na nawet na bardzo wyrazistą czerwień lub zieleń, które pozwalają się im nieco bardziej wyróżnić z tłumu. Tak to wygląda w Toruniu.