Toruń. Na 100-lecie pierwszego maratonu pobiegli w sztafecie dla Hospicjum Nadzieja!

Sztafeta na 100-lecia maratonu

Co ważne - równolegle ze sztafetą odbywał się bieg maratoński na trasie z Płutowa do Torunia. Identycznie, jak to miało miejsce sto lat wcześniej. Tę samą trasę pokonało dziesięciu wytypowanych wcześniej zawodników. Ich numery startowe nawiązywały swoim wyglądem do takich, jakie stosowano w dwudziestoleciu międzywojennym.