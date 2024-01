Jan Ząbik, trener roku w konkursie Nowości: - Nigdy nie mów, nigdy....

Jan Ząbik, to trenerska legenda, nie tylko żużlowa, ale także całego toruńskiego sportu. W tym roku Kapituła postanowiła uhonorować go statuetką za to, że doprowadził żużlowców Apatora do brązowego medalu w PGE Ekstralidze. W trakcie sezonu 2023 na prośbę władz klubu zdecydował się wrócić do pracy z zespołem seniorów i zastąpić Roberta Sawinę. To był pierwszy krążek torunian od siedmiu lat.

- To było nam bardzo potrzebne, bo tego medalu nie było od dawna, ale ta nagroda powinna trafić w ręce chłopaków, bo to oni jeździli - mówi w rozmowie z nami podczas gali w bydgoskim Hotelu City kiedy wręczyliśmy mu statuetkę. Zapowiada, że to jego koniec trenerskiej kariery i pora na zasłużoną emeryturę, choć dodaje: - Nigdy nie mów, nigdy...

Jan Ząbik urodził się 1 stycznia 1946 roku w Kiełpiu. Od 1966 do 1986 roku był żużlowcem toruńskiego zespołu. Zadebiutował podczas zawodów w Gnieźnie. W 1980 roku jeździł w angielskiej drużynie Sheffield Tigers.