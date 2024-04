Jean-Marx Santel w Polsce. Zagra koncert na Jordankach. Co jeszcze czeka nas w kwietniu?

Jean-Marx Santel zagra w CKK Jordanki

Mało jest gitarzystów, którzy grają w tak subtelnie oryginalny sposób. "Co za solo" - piszą na forach internetowych. I jest czego słuchać. Jean-Marx Santel to prawdziwy muzyczny kameleon, który balansuje na granicy bluesa, funky i jazzu. Zapytany o inspirację wymienia jednym tchem: The Beatles, Bob Marley, Neil Young, Carlos Santana i Marvin Gaye, ale w jego muzyce odnajdziemy też wpływy chociażby Living Colour i Lenny'ego Kravitza.