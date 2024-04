Święto Tańca na Rynku Staromiejskim w Toruniu zgromadziło tłumy widzów! [GALERIA]

Na scenie warsztatowej przy Łuku Cezara od godz. 13.00 do 17.00 można było spróbować swoich sił podczas warsztatów salsy solo, cha-cha-cha oraz street dance. Z kolei w godz. 12.30-14.30 na placu koło fontanny Cosmopolis Fundacja Cotango przeprowadziła warsztaty i pokazy tanga. W godzinach popołudniowych mieszkańcy Torunia zostali zaproszeni ponadto do udziału we wspólnej zabawie tanecznej na rynku.