Jest decyzja w Apatorze Toruń. Wiktor Lampart rozczarował w tym sezonie, ale dostanie kolejną szansę

For Nature Solutions Apator ostatecznie więc nie rusza w ogóle swojego seniorskiego zestawienia na sezon 2024. I może słusznie, bo drużyna zaczęła odpowiednio funkcjonować, awansowała do półfinału i ma szanse na medal. Największy znak zapytania dotyczył Wiktora Lamparta.

To on odmienił toruńskie Anioły. Jan Ząbik: - Klucz do sukcesu? Praca i charakter

- Wiktor był przyzwyczajony do łatwiejszych punktów w biegach juniorów, a w seniorach poziom jest jednak inny. Musiał się do tego przyzwyczaić, bardzo pomogło mu dołączenie do teamu Grzegorza Rempały. Dobrze, że dostanie jeszcze szansę - przekonuje doświadczony szkoleniowiec Jan Ząbik.

Torunianie wciąż intensywnie szukają obiecującego juniora w niższej lidze. Mało prawdopodobne są transfery najlepszych młodzieżowców I ligi Wiktora Przyjemskiego czy Jakuba Krawczyka. Apator nie jest w stanie przebić ofert bogatszych klubów i pierwszy trafi prawdopodobnie do Motoru Lublin (jeśli Abramczyk Polonia nie awansuje do PGE Ekstraligi), a drugi do Betardu Wrocław. Pada w kuluarach nazwisko kolejnego w rankingu Sebastiana Szostaka z Arged Malesy Ostrów, ale to już 20-latek i średnia w I lidze 1.46 nie zwiastuje szokujących wyników w PGE Ekstralidze.